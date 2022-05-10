غليزان: وفاة شرطي دهسته شاحنة رفض صاحبها الامتثال لأمر توقيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، وفاة عون شرطة ضحية حادثة الدهس بشاحنة في غليزان، بعد أن رفض صاحبها الامتثال لأمر توقيف خلال حاجز أمني.

وحسب بيان للمديرية “تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة صباح اليوم 10 ماي 2022، عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة (ولاية غليزان)، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء يوم 09/05/2022، إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة”.

وأضاف: تم توقيف سائق الشاحنة المتهور، البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان، والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة”.

واوضح: ظروف هذا الحادث الأليم، تعود إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة، ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم”.

وحسب البيان: يتقدم المدير العام للأمن الوطني، السيد فريد بن الشيخ، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم، كما أوفد إطارات سامية من الأمن الوطني، يتقدمهم السيد مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية، السيد المفتش الجهوي لشرطة الغرب والسيد رئيس أمن ولاية غليزان، لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد.

والمرحوم سيوارى الثرى عصر اليوم 10 ماي 2022، بمقبرة بلدية سيدي لزرق بدائرة منداس (ولاية غليزان).