غليزان.. 19 مصابا في حريق عدادات كهربائية

أصيب 19 شخصا بضيق في التنفس وصدمة وتم إبعاد 14 عائلة كإجراء وقائي بعد اشتعال حريق في عدادات كهربائية لعمارة مكونة من 9 طوابق بغليزان.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الأربعاء، أن مصالحها تدخلت على الساعة 04سا20د لأجل إخماد حريق شب في مجمع عدادات كهربائية لعمارة متكونة من 9 طوابق بالمكان المسمى عمارات جعفر بلدية ودائرة غليزان.

خلف الحريق إصابة 19 شخصا بضيق في التنفس وصدمة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي، كما تم ابعاد 14 عائلة من الخطر كاجراء وقائي، تم اخماد الحريق ومنع انتشاره إلى أنحاء العمارة.