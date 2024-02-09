غليزان: 6 إصابات في حادث تسرب للغاز متبوع بانفجار

أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة في حادث تسرب غاز البوتان متبوع بانفجار بولاية غليزان على مستوى مسكن عائلي بلدية المرجة سيدي عابد دائرة واد رهيو بغليزان.

أفادت الحماية المدنية، الجمعة، أن مصالحها تدخلت على الساعة 11سا16د من أجل حادث تسرب غاز البوتان متبوع بانفجار على مستوى مسكن أرضي بنهج العربي التبسي بلدية المرجة سيدي عابد دائرة واد رهيو.

خلف الحادث إصابة 06 أشخاص بحروق من الدرجة الاولى والثانية في مختلف انحاء الجسم تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.