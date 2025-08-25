-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
أستون فيلا وبورنموث يريدانه:

غموض حول مستقبل حسام عوار في نادي الاتحاد السعودي

ع. ع
  • 143
  • 0
غموض حول مستقبل حسام عوار في نادي الاتحاد السعودي

تتزايد الشكوك حول مستقبل اللاعب الجزائري حسام عوار مع نادي الاتحاد، حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ، مما جعله بعيداً عن التشكيلة الأساسية في العديد من المباريات، بحسب ما أكده موقع خليجي سفن.

عوار، الذي انتقل إلى الاتحاد وسط توقعات كبيرة، لم يتمكن من تقديم الأداء المطلوب، مما أثار حيرة الجماهير والإدارة على حد سواء. تزامن هذا التراجع مع اهتمام بعض الأندية الأوروبية به، مما يزيد من احتمالية مغادرته النادي.

بحسب تقارير صحيفة، يبدو أن عدة أندية أوروبية، مثل أستون فيلا وبورنموث، تتطلع إلى ضم عوار، مما يثير تساؤلات حول استمراره مع الفريق السعودي. إن عدم نجاحه في تقديم الإضافة المتوقعة يجعل رحيله واقعاً مرجحاً.

ورغم ارتباطه بعقد يمتد حتى جوان 2028، إلا أن رغبة الإدارة في تغيير وسط الملعب قد تدفعها لتسهيل خروجه. يُعتبر اعتزامهم للتعاقد مع لاعبين أكثر جاهزية مثل كاسيميرو مؤشراً على نيتهم لتجديد الفريق. القيمة السوقية لعوار تصل إلى 8.5 مليون يورو، مما يجعله صفقة محتملة للأندية المهتمة.

وإذا ما غادر عوار الاتحاد، فقد تكون تجربته في الدوري السعودي قصيرة، خاصة أن الإدارة تأمل في بناء فريق أقوى. التراجع عن الصفقة يعني خسارة مالية وفنية لفريق الاتحاد، وكذلك يثير شغف الجماهير تجاه اللاعبين البدلاء.

ويبدو أن مستقبل عوار مع الاتحاد مرهون بتوجهات الإدارة وأداء اللاعب في الفترة القادمة. تبقى توقعات جماهيره مختلطة حول ما يخبئه المستقبل له، بينما تترقب الأندية الأوروبية قدومه سواء هنا أو هناك.

مقالات ذات صلة
رجال بوقرة اصطدموا بِغياب الإنارة في مركز التدريب!

رجال بوقرة اصطدموا بِغياب الإنارة في مركز التدريب!

“محرز الأفضل ويستطيع التسجيل وصناعة الفرص”

“محرز الأفضل ويستطيع التسجيل وصناعة الفرص”

بِالفيديو: هدف وتمريرتان حاسمتان لـ “بونجاح”

بِالفيديو: هدف وتمريرتان حاسمتان لـ “بونجاح”

آيت نوري يتعرض لإصابة في مباراة “السيتي” وتوتنهام

آيت نوري يتعرض لإصابة في مباراة “السيتي” وتوتنهام

هذه هي الملاعب التي تستضيف فيها الأندية العاصمية

هذه هي الملاعب التي تستضيف فيها الأندية العاصمية

تحديد موعد الداربي العاصمي بين “الاتحاد” و”المولودية”

تحديد موعد الداربي العاصمي بين “الاتحاد” و”المولودية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد