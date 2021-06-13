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الجزائر

غموض حول موعد الإعلان عن نتائج التشريعيات

الشروق أونلاين
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غموض حول موعد الإعلان عن نتائج التشريعيات

يترقب المتتبعون موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الذي لم يحدد بدقة مع تضارب في التصريحات بسبب تعقيدات عملية الفرز.

ولا يزال الغموض يلف موعد الإعلان عن النتائج التي قال بشأنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي أنها ستكون في ظرف 96 ساعة من تسلم محاضر الفرز.

وعاد شرفي بعدها ليقول بأنه سيتم، الأحد، تقديم إعلان بأهم القوى الفائزة دون إعطاء تفاصيل أكثر عن النتائج.

ومازالت إلى غاية صبيحة الأحد مندوبيات السلطة في الولايات والبلديات تقوم بتجميع النتائج الأولية ضمن النظام الالكتروني الذي وضعته هيئة محمد شرفي.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي قد أكد مساء السبت، أن الإعلان عن نتائج الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية “قد لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون”.

وأرجع شرفي السبب في ذلك إلى أن عملية الفرز ستكون “معقدة” مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأضاف أن الإعلان عن النتائج “سيأخذ وقتا أكبر لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر السلطة يتطلب من 3 إلى 4 أيام، وبالتالي فإن الإعلان عن نتائج تشريعيات 12 جوان قد لن يتم قبل 96 ساعة”.

وأكد شرفي أن السلطة ستعمل على “بذل جهودها من أجل تقليص مدة (96 ساعة) في حدود الإمكان”.

وأغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية على المستوى الوطني، السبت في تمام الثامنة مساء وتم الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين.

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التعليقات
5
  • Imazighen

    (....ولا يزال الغموض يلف موعد الإعلان عن النتائج التي قال بشأنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي أنها ستكون في ظرف 96 ساعة من تسلم محاضر الفرز.)، دونها رئيس المكتب، ويضع الأصوات الشحيحة لمن يشاء، لا يوجد مراقبين أو ملاحظين للمترشحين، أي نتائج هذه ؟

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  • جزائري حر

    بالعقل ما تقلقوش لازم يترجو الأمور كما تخرج عليهم

    0
  • ملاحظ

    كما كان منتظرا نسبة المقاطعة قياسية ومشاركة ضٸيلة جدا وهو اضعف نسبة المشاركة منذ تاريخ الانتخابات لتظهر ان شعب لم يرضی بتلك الجزاٸر الجديدة التي عرضت عليه وانها استمرارية للاسواْ لجزاٸر السابقة وتجديد للعصابة المتبقية، وامتنع عن التصويت لمترشحين يبحثون فقط عن مصالحهم، فعزوف المشاركة في الانتخابات امر لا يمكن ان تتجاهلونه لانها تفضح مدی ضعف نظام السياسي الذي ابتعد بقرون عن التطلعات الشعب منذ عدة السنوات۔۔۔بعد صفعة ماكرون الان اتباعه يتلقون صفعة سيفزون بالمقاعد فسيبقی برلمان لا يمثلون حتی علی اقل 15% من مجموع المسجلين في الانتخابات في انتظار FLN/RND يحصد الاغلبية كالعادة

    -1
  • ابونواس

    ..روح برك..يا سي محمد...وأعلنها ...فنحن (موالفين) منذ سنة1963.....الى أن تقوم الساعة......

    -1
  • Yacine

    حتى بالتزوير الفاضح 17 مليون جزائري من أصل 24 مليون المسجلين لم يصوتوا هذا كافي لرحيلكم

    0

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