غموض حول موعد الإعلان عن نتائج التشريعيات

يترقب المتتبعون موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الذي لم يحدد بدقة مع تضارب في التصريحات بسبب تعقيدات عملية الفرز.

ولا يزال الغموض يلف موعد الإعلان عن النتائج التي قال بشأنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي أنها ستكون في ظرف 96 ساعة من تسلم محاضر الفرز.

وعاد شرفي بعدها ليقول بأنه سيتم، الأحد، تقديم إعلان بأهم القوى الفائزة دون إعطاء تفاصيل أكثر عن النتائج.

ومازالت إلى غاية صبيحة الأحد مندوبيات السلطة في الولايات والبلديات تقوم بتجميع النتائج الأولية ضمن النظام الالكتروني الذي وضعته هيئة محمد شرفي.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي قد أكد مساء السبت، أن الإعلان عن نتائج الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية “قد لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون”.

وأرجع شرفي السبب في ذلك إلى أن عملية الفرز ستكون “معقدة” مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأضاف أن الإعلان عن النتائج “سيأخذ وقتا أكبر لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر السلطة يتطلب من 3 إلى 4 أيام، وبالتالي فإن الإعلان عن نتائج تشريعيات 12 جوان قد لن يتم قبل 96 ساعة”.

وأكد شرفي أن السلطة ستعمل على “بذل جهودها من أجل تقليص مدة (96 ساعة) في حدود الإمكان”.

وأغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية على المستوى الوطني، السبت في تمام الثامنة مساء وتم الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين.