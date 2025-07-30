غموض كبير في كيفية تجسيد اتفاق الغاز الأوروبي الأمريكي المقدّر بـ 750 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أمس الثلاثاء، عن غموض كبير في كيفية تجسيد الاتفاق الموقع بين الرئيس الأمريكي، ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، والمتمثل في استيراد الاتحاد لما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الأمريكي المسال خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وبمعدّل 250 مليار دولار سنويا.

وفي مقال تحليلي نشرته الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تحدّثت عن صعوبة تصوّر كيفية تطبيق هذا الاتفاق، في حين أن واردات الاتحاد من الغاز الأمريكي لم تتجاوز 80 مليار دولار خلال العام الماضي وذلك في ظل تخفيض وارداتها من الغاز الروسي كإجراء عقابي على موسكو في حربها على أوكرانيا.

وفي نفس السياق، لم يقدّم الاتحاد الأوروبي أيّ تفصيلٍ دقيقٍ لهذه الأرقام، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن إقناع الشركات الخاصة بشراء أو بيع النفط والغاز الأميركيين، علما أن الاتحاد تجمعه اتفاقات تجارية طويلة الأمد مع الدول المصدّرة للغاز والنفط، على غرار قطر والجزائر وأذربيجان وأنغولا ونيجيريا…

ولعب مؤشر صادرات الطاقة الأمريكية والذي لم يتجاوز مستوى 331 مليار دولار خلال العام الماضي، دورا كبيرا في ضبابية المشهد التجاري الأمريكوأوروبي بالنسبة لـ”بلومبرغ”، حيث قال ماسيمو ميتشينيلي، رئيس قطاع الطاقة والمناخ في شركة الاستشارات “فليشمان هيلارد إي يو” ، إنّ هذا الاتفاق المقدّر قيمته بـ”750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات رقم ضخم، ومن غير الواضح بالنسبة لي ما الذي سيتضمّنه هذا المبلغ إلى جانب الغاز الطبيعي المسال وأنواع الوقود الأخرى”.

وحسب بيانات صادرة عن شركة “كيبلر”، فقد استورد الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، نحو 1,53 مليون برميل نفط يوميا، 86 % منها نفط خام غير مكرّر، وبقيمة مالية لم تتجاوز 19 مليار دولار.

وتُمثل تلك الواردات -يقول المصدر- نحو 14 % من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من النفط، والذي بلغ خلال العام الماضي، نحو 10.66 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات “المراجعة الإحصائية العالمية للطاقة” الصادرة عن معهد الطاقة “إينارجي أنستيتو