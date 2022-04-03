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رياضة

غوارديولا: الكرة لعبة غامضة.. الجزائر تُبدع وتُقصى!

علي بهلولي
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غوارديولا: الكرة لعبة غامضة.. الجزائر تُبدع وتُقصى!

أدلى التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِانطباعاته، حول عدم مشاركة المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه المدرب غوارديولا، عقب فوز أشباله بِثنائية نظيفة خارج القواعد أمام نادي بيرنلي، ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر البطولة الإنجليزية، مساء السبت. ونقلت تفاصيله الصحافة البريطانية.

وقال التقني الإسباني: “رياض محرز حزين لِأن منتخبه الوطني الجزائري لن يُشارك في المونديال. لمّا تُسجّل هدفا في الدقيقة الـ 118، ثم تتلقّى شباكك هدفا في الدقيقة الـ 124، فهذا أمر غير مفهوم! هذا الغموض جزء من كرة القدم”.

وأضاف المدرب غوارديولا: “إنّها عواطف.. لا توجد مُهلات مثل كرة السلة أو التنس، حيث يُمكنك الجلوس والتفكير بعد إرسالَين. إنّها كرة القدم. كم مرّة تلعب بِشكل أفضل وتخسر!”.

وأعفى جوسيب غوارديولا الجناح رياض محرز من خوض مواجهة بيرنلي، وتركه احتياطيا. بعد أن قدّر أن الدولي الجزائري “غير مُؤهّل” نفسيا.

وكان رياض محرز في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد أكّد أنّه متأثّر سلبا من النّاحية النّفسية، بعد الإقصاء المونديالي لـ “الخضر”.

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