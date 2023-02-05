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رياضة

غوارديولا عاد لِيُمارس “أستاذيته” ضدّ محرز

علي بهلولي
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غوارديولا عاد لِيُمارس “أستاذيته” ضدّ محرز
الأرشيف
غوارديولا في حديث مُتوتّر مع محرز.

عاد التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأحد، لِيُمارس “أستاذيته” ضدّ لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز.

حدث ذلك خلال مباراة فريق “الأزرق السّماوي” والمُضيّف نادي توتنهام، بِرسم الجولة الـ 22 من عمر البطولة الإنجليزية.

وقام المدرب غوارديولا بِالصّراخ في وجه الجناح محرز، وهما يتّجهان نحو غرفة حفظ الملابس، عند نهاية الشوط الأوّل. عِلما أن النتيجة كانت حينها تُشير إلى تخلّف فريق مانشستر سيتي بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة السلبية التي انتهت عليها المباراة.

ونشر الصحفي الإنجليزي سيمون باجكوفيسكي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يكشف فيها عن غضب غوارديولا من محرز (الرّابط الأوّل المُدرج أدناه).

وكاد محرز عند نهاية الشوط الأوّل أن يُعادل النتيجة، لكن كرته ارتطمت بِعارضة مرمى نادي توتنهام. (الرّابط الثاني والأخير المُدرج أدناه).

واستبدل المسؤول الفني الأوّل عن “السيتي” لاعبه محرز بعد 14 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، بِزميله متوسّط الميدان كيفين دو بروين.

وبعد أن امتدح كفاءته في الأيّام القليلة الماضية، عاد غوارديولا إلى النّقيض بِخصوص لاعبه محرز.

وتجمّد رصيد فريق مانشستر سيتي بعد هذه الخسارة، عند النقطة الـ 45 في المركز الثاني، مُتخلّفا بِفارق 5 نقاط عن الرّائد أرسنال، لكن نادي “المدفعجية” تنقصه مباراة. بينما ارتقى فريق توتنهام إلى المركز الـ 5 بِرصيد 39 نقطة.

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