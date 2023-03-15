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رياضة

غوارديولا: لا أُجامل جماهير مواقع التواصل بِخصوص اللاعبين الأساسيين

علي بهلولي
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غوارديولا: لا أُجامل جماهير مواقع التواصل بِخصوص اللاعبين الأساسيين
ح.م

قدّم التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تفسيرات، بِخصوص عدم إشراك النّجم الجزائري رياض محرز أساسيا.

ولم يلعب الجناح محرز أساسيا في المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة لِفريقه “الأزرق السّماوي”، حيث دخل إلى أرضية الميدان بديلا في إحداها، وتابع الأُخريَين من دكّة البدلاء.

وقال المدرب غوارديولا إنه اعتاد على مثل هذا النوع من الأسئلة، والتي يكون فحواها سبب عدم إشراك محرز أو فيل فودن أو غيرهما. وأضاف أنه مُحقّ في خياراته التكتيكية لمّا يجلب فريقه مانشستر سيتي الانتصارات، ويقع في فخّ الخطأ عند الخسارة.

وكان مدرب “السيتي” يتحدّث عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي نشّطه عقب انتهاء مباراة لايبزيغ، ووفقا لما نقلته تقارير الصحافة البريطانية، الأربعاء.

واختتم جوسيب غوارديولا تصريحاته، قائلا إنه تقني ويملك الكفاءة والمعلومات التي يفتقدها مُنظّرو وسائل التواصل الاجتماعي.

وخاض رياض محرز هذا الموسم 24 مباراة أساسيا، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

ويتموقع فريق مانشستر سيتي ثانيا في لائحة ترتيب منافسة “البريمرليغ”، قبل 11 جولة عن إسدال الستار. فيما ينتظره لاحقا ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا وكأس إنجلترا.

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