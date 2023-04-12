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رياضة

غوارديولا: لهذه الأسباب لم أشرك محرز أمام البايرن

ع. ع
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غوارديولا: لهذه الأسباب لم أشرك محرز أمام البايرن

 اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ملعبه الاتحاد، أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة كبيرة دون مشاركة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

وقال غوارديولا عن تفضيله لسيلفا على الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية، وحتى عندما أخرج البلجيكي كيفن دي بروين دفع ببطل العالم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وقال بيب: “أنا هنا لاتخاذ القرارات. هذه أفضل ميزة لي كمدرب. في تلك اللحظة، كنا بحاجة لطاقة إضافية مع جوليان”.

كما عبر غوارديولا عن قلقه رغم الفوز الصريح: “كانت مباراة متقاربة لمدة 55-60 دقيقة. في بعض الفترات، كانوا أفضل منا. سجلنا، لكن، لم نكن قادرين على السيطرة في المساحات الضيقة، بمواجهة (جمال) موسيالا و(سيرجي) جنابري. مطلع الشوط الثاني صنعوا فرصا أفضل، لكننا صحّحنا الأمور”.

ولم ينجح غوارديولا في معانقة الكأس ذات الأذنين الكبيرتين منذ 12 سنة عندما كان مدربًا لبرشلونة، وفي تلك الفترة اتُهم بأنه يعقّد الأمور في الأدوار المتقدمة الحاسمة رغم عبقريته في رسم الخطط القاتلة.

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