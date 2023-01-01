غوارديولا ليس مهووسا بِبلوغ درجة هاتَين الأسطورتَين

هوّن المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا من ثقل الانتقادات التي يتعرّض لها، بعد ابتعاد فريقه مانشستر سيتي عن صدارة الترتيب.

واكتفى فريق مانشستر سيتي بِنتيجة التعادل (1-1) مع الضيف نادي إيفرتون مساء السبت، بِرسم الجولة الـ 18 من عمر البطولة الإنجليزية. فبات يجمع 36 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد أرسنال بِفارق 7 نقاط.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها الصحافة البريطانية، الأحد: “بِمُجرّد ما أشعر أن هناك خطأ ما، سأستقيل أو لن أُجدّد عقدي. لن أبقى مثل فيرغسون أو فينغر. العقد هو مجرّد قطعة من الورق. لقد قمت بِتمديد التزامي للنادي (في نوفمبر الماضي) لأنّني أشعر أن الفريق لا يزال بِإمكانه القيام بِعمل جيّد تحت قيادتي. في النهاية، الأمر كلّه يتعلّق بِالنتائج. إذا سئمنا من بعضنا البعض (مع الإدارة)، فلن أبقى حتى النهاية بِسبب العقد”.

ويُشير غوارديولا إلى أنه ليس مهووسا بِتدوين اسمه ضمن لائحة أساطير التدريب في “البريمرليغ”، أبرزهم: الأسكتلندي أليكس فيرغسون الذي مكث في نادي مانشستر يونايتد 27 سنة، والفرنسي أرسين فينغر الذي بقي في فريق أرسنال لِمدّة 22 سنة. مع ما تخلّل فترتَيهما من تتويجات كبيرة وغالية.

ويرتبط جوسيب غوارديولا (52 سنة في الـ 18 من جانفي الحالي) مع نادي “الأزرق السّماوي” بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2016 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.