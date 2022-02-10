غوارديولا: محرز ذكي وجريء

تحدّث التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تنفيذ لاعبه الجزائري رياض محرز لِركلات الجزاء.

وسجّل الجناح محرز هدفا من ركلة جزاء، لِمصلحة فريقه “الأزرق السّماوي” أمام نادي برينتفورد، سهرة الأربعاء.

وقال المدرب غوارديولا إنه لا يتدخّل لِتحديد اللاعب الجدير بِتنفيذ ركلة الجزاء، في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية مواجهة برينتفورد، ونقل تفاصيله الإعلام البريطاني. في ردّ على سؤال إن كان قد منع محرز من تنفيذ ركلات الجزاء، بعد أن أهدر واحدة أمام منافس قوي (ليفربول) بِمعقل “الأنفيلد” في خريف 2018.

وأضاف مدرب فريق مانشستر سيتي يقول إن المهاجم سيرجيو أغويرو كان اللاعب رقم “1”، في قائمة مُنفّذي ركلات الجزاء. والآن يتطلّب من زملائه تحمّل المسؤولية دون أوامر أو ضغط. عِلما أن اللاعب الأرجنتيني انتقل في الصيف الماضي إلى نادي برشلونة الإسباني، ثم اعتزل ممارسة كرة القدم، بِسبب متاعب صحّية على مستوى القلب.

وأردف التقني الإسباني قائلا إن محرز لاعب ذكي، ويُجيد تنفيذ ركلات الجزاء من الجهتَين. كما يمتاز بِالجرأة، ولا يرضخ لِضغوط الإخفاق.

واختتم جوسيب غوارديولا تصريحاته، قائلا إن محرز يتدرّب على تنفيذ ركلات الجزاء، بعد نهاية الحصص المرانية، ولكن عندما يكون الجوّ جميلا (عدم سقوط الأمطار).

ومنذ أن أهدر ركلة جزاء في مباراة مانشستر سيتي والمضيف نادي ليفربول، بِرسم بطولة إنجلترا في أكتوبر 2018، نجح رياض محرز في كلّ ركلات الجزاء التي نفّذها لِمصلحة “السيتي”، وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، وعددها ثماني ركلات، بينها ثلاث في العام الجاري.