غوارديولا: محرز عاد بقوة وقيمته الفنية لا نقاش فيها

النجم الجزائري عاد إلى التألق من جديد من المان سيتي

عاد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، للإشادة بالدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تألقه في آخر مباراة أمام نادي تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عندما قاد فريقه لتجاوز “البلوز” بالفوز عليه بنتيجة 2-0، مسجلا هدفا رائعا من مخالفة مباشرة ومساهمته في الهدف الثاني، فضلا عن تقديمه لمستوى جيّد طوال المباراة ذكر المتابعين بما قدمه الموسم الماضي.

وكان رياض محرز أنهى الموسم الماضي هدافا لمانشستر سيتي برصيد 24 هدفا، مع تقديمه لمستويات كبيرة جدّا، قبل أن يظهر بمستوى متواضع منذ بداية الموسم الجاري وخروجه من الحسابات الأساسية للمدرب بيب غوارديولا، ما أثر كثيرا على معنويات قائد “الخضر”، قبل أن يستعيد تدريجيا مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في تصريحات لشبكة “بي بي سي”، قائلا: “لقد عاد رياض، ليس لأنه سجل هدفا وكان وراء اللقطة التي جاء منها الهدف الثاني، بل لأن العديد من التفاصيل الأخرى تظهر لي ذلك”، وأضاف: “لم يكن جيدا تماما في بداية الموسم الجاري، ولكنه الآن عاد لمستواه المعهود، وسيكون في غاية الأهمية بالنسبة لنا خلال النصف الثاني من الموسم”، ورد غوارديولا أيضا على منتقدي محرز بسبب إهداره لضربات الجزاء في الفترة الماضية (ضربتي جزاء على التوالي في دوري أبطال أوروبا)، حيث قال: “البعض سيقول بأنه أضاع ركلات جزاء، ولكن من وجهة نظري، هو لاعب تحمل مسؤوليته، وهذا يعني لي الكثير”، وأردف غوارديولا: “قيمة رياض محرز الفنية لا نقاش فيها، هو يعرف كيفية التعامل مع الكرة عندما يتم فرض ضغط عليه.. لقد كان جيدا أمام إشبيلية في دوري الأبطال وكرر نفس المستوى أمام تشيلسي، هذا أمر إيجابي”.

يذكر أن رياض محرز أسهم في 5 أهداف، سجل 4 وصنع واحدا، خلال 11 مباراة شارك فيها أساسيا في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي، خلال الموسم الجاري، في وقت شارك فيه بالمجموع في 17 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم (أغلبها كلاعب بديل)، وبمعدل دقائق لعب لم يتجاوز 889 دقيقة من أصل 1530 دقيقة (في 17 مباراة).