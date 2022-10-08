غوارديولا: محرز كاد يسقط في فخّ البدانة

فسّر التقني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي البداية السيّئة للاعبه الدولي الجزائري رياض محرز هذا الموسم، بِزيادة وزن قائد “الخضر”.

وأوضح المدرب غوارديولا في مؤتمر صحفي نشّطه بعد الفوز على فريق ساوثهامبتون مساء السبت، قائلا إن الدولي الجزائري ما زال لم يصل بعد إلى أعلى درجة عوّد عليها أنصار فريق “الأزرق السّماوي”، لكنه يمضي قدما لِطيّ صفحة الانطلاقة الخاطئة. وأشار إلى أن محرز سجّل هدفا وصفه بـ “الفاخر”، وكذلك أهدر آخر كان في متناوله.

وفي سؤال عمّا يجب أن يفعله محرز لاحقا، قال المدرب غوارديولا إن لاعبه مُطالب بِالتخلّص من الدّهون (البدانة)، واكتساب لياقة بدنية ممتازة، وإجراء تدريبات جيّدة، الأمر الذي يجعله أهلا لِخوض المقابلات الكبيرة، وتقديم العروض الفنّية المأمولة.

استعادة التوازن

استعاد النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت توازنه، وأضاف هدفا ثانيا إلى رصيده.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِرباعية نظيفة على الزائر نادي ساوثهامبتون، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وأمضى الجناح محرز الهدف الثالث لِفريقه “الأزرق السّماوي” في الدقيقة الـ 49.

وإذا كان محرز قد افتتح عدّاد التهديف في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي، فإن قائد “الخضر” بات يملك رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2022-2023.

واعتلى فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار صدارة الترتيب بِمجموع 23 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أرسنال بِفارق نقطتَين، لكن فريق “المدفعجية” تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل نادي ساوثهامبتون الرّتبة الـ 16 بِرصيد 7 نقاط.