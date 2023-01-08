غوارديولا: محرز لفظ مُرادف لـ “الجودة”!

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ومدربه جوسيب غوارديولا إلى الصحافيين، بعد نهاية مواجهة مانشستر سيتي ومنافسه تشيلسي، مساء الأحد.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نادي تشيلسي بِأربعة أهداف دون ردّ، وتأهّل إلى الدور الـ 16 لِمنافسة كأس إنجلترا. وسجّل الجناح الجزائري نصف الحصيلة.

وقال محرز إن زميله المهاجم الأرجنتيني وبطل العالم جوليان ألفاريز استأذنه لِتنفيذ ركلة الجزاء الأولى فوافق، لِأنّه “مهاجم وبِحاجة إلى تعزيز رصيده”.

وأضاف الدولي الجزائري أنه في ركلة الجزاء الثانية والأخيرة، رغب في تنفيذها وأمضى الهدف الرّابع. مُبديا إعجابه بِالرّوح الجماعية لِفريق “الأزرق السماوي”، ومساهمة كلّ اللاعبين في رباعية التأهّل.

ونجح محرز في تسجيل ركلة الجزاء الرّابعة له هذا الموسم، على مستوى الأندية والمنتخبات، والثانية على التوالي. في حين هزّ ألفاريز الشباك لِأوّل مرّة من ركلة جزاء في نسخة 2022-2023.

أمّا المدرب غوارديولا، فقال: “أعتقد أن رياض اصطدم بِبداية موسم صعبة، لكنّه تحسّن كثيرا واستعاد وهجه بعد كأس العالم. لو اختصرنا اسم هذا اللاعب في لقب ما فنُسمّيه: الجودة”!

ونفى التقني الإسباني ظلمَه لِمحرز، وقال إن مستواه لم يكن مذهلا عند بداية الموسم الجاري، مثلما هو الأمر هذه الأيّام، التي لو اشتكى فيها لَكان مُحقّا.

واختتم غوارديولا قائلا: “رياض لاعب خرافي، وأعرف كم هو لاعب هامّ لِفريقنا. يُحبّ كرة القدم، ولا يفقد الشغفَ”.