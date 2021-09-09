غوارديولا ومحرز وزملاؤه لم يتحمّسوا لِجلب رونالدو

انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأيّام القليلة الماضية إلى فريق مانشستر يونايتد، بعدما كان على وشك الانضمام إلى الغريم التقليدي مانشستر سيتي.

وأمضى المهاجم رونالدو (36 سنة) عقدا مدّته موسمَين، مع إمكانية إضافة عام آخر. قادما من نادي جوفانتوس الإيطالي.

ورصدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كل الإمكانيات اللازمة، لِإبرام صفقة انتداب رونالدو. لكنّها اصطدمت بـ “حاجز” صلب، جعل النجم البرتغالي يبتعد عنها، مُتّجها نحو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتمثّل هذا “الحاجز” الصّلب، في عدم تحمّس المدرب جوسيب غوارديولا ولاعبيه بينهم رياض محرز لِانتداب رونالدو. كما ذكرته المجلة الفرنسية الشهيرة “فرانس فوتبال” في تقرير لها نشرته، الخميس. التي أضافت أن شركة الإستثمارات الإماراتية التي تملك أسهم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أرادت الردّ بِطريقة ضمنية على القطريين الذين يحوزون أسهم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد صفقة جلبهم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مُؤخّرا. بِعبارة أخرى، أن الصفقة – التي لم تُبرم – كانت تفوح منها روائح السياسة.

وكنّا في موقع “الشروق أون لاين”، وأيّام تداول أنباء اهتمام فريق “الأزرق السّماوي” بِالنجم كريستيانو رونالدو، قد تحدّثنا عن “الحسّاسية السياسية” و”حرب الزّعامة” بين الإماراتيين والقطريين، التي انتقلت من المجال السياسي إلى الحقل الكروي، وبِالتحديد منذ اندلاع ما سُمّي بـ “الرّبيع العربي” مطلع العشرية الماضية.