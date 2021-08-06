غوارديولا وميسي ومحرز

حسم التقني الإسباني جوسيبب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الجمعة، أمر جلب فريقه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من عدمه.

وكانت إدارة نادي برشلونة الإسباني قد أعلنت، الخميس، عن عدم تمكّنها من تمديد عقد ميسي، ورحيل المهاجم الأرجنتيني عن فريقها الكروي، بعد تجربة طويلة وباهرة دامت 17 سنة.

وقال غوارديولا بِصريح اللّفظ إن مسؤولي فريقه مانشستر سيتي لن يجلبوا ميسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله الإعلام البريطاني، الجمعة.

ويعرف غوارديولا اللاعب ميسي جيّدا، حيث درّبه في “البارصا” ما بين 2008 و2012.

وأضاف التقني الإسباني أن فريقه مانشستر سيتي جلب لاعبا كبيرا مُمثّلا في المهاجم الإنجليزي جاك غريليش، وبِمبلغ ضخم (117 مليون أورو)، ومنحه القميص رقم “10”. الذي كان يُفترض أن يرتديه “البرغوث”.

في سياق آخر، قال غوارديولا إن 4 لاعبين من فريقه مانشستر سيتي، يرغبون في الرّحيل هذه الصائفة، بينهم متوسط الميدان الهجومي البرتغالي برناردو سيلفا (مدّة عقده تنقضي في صيف 2025). وأضاف أن إدارته مُستعدّة لِبيعهم (لم يذكر أسماء البقية)، بِشرط استلام عروض مالية مُحترمة.

وعن سبب طلب المغادرة، قال غوارديولا إنهم يشعرون بِعدم الارتياح، لِقلّة الاعتماد عليهم، أو اللّعب أساسيا (هم مَن يُريدون الرّحيل وليست الإدارة التي دفعتهم لِترك الفريق).

وكان النجم الجزائري رياض محرز قد صرّح مرارا، بِأنه يرغب في تمثيل ألوان “الأزرق السّماوي” حتى انقضاء مدّة العقد في صيف 2023.