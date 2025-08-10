غوارديولا يبدي رضاه عن مستوى آيت نوري

قبل أيام قليلة من انطلاق البريميرليغ..

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الأنجليزي، رضاه على مستوى لاعبه الجزائري ريان آيت نوري، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وواصل أيت نوري ظهوره الأساسي مع الفريق السماوي، خلال الفترة التحضيرية، والتي كانت آخرها مباراة أول أمس السبت أمام نادي باليرمو الإيطالي، التي فاز بها “السيتي” بثلاثية نظيفة 3-0.

ودخل مدافع “الخضر” أساسيا في التشكيلة التي اختارها غوارديولا لخوض مباراة باليرمو، وقدّم عرضا جيدا قبل أن يُستبدل في الشوط الثاني، وكان تقييم أيت نوري مقبولا، حيث منحه موقع “سوفا سكور” المتخصص في إحصائيات اللاعبين 6.9 درجة.

ونال آيت نوري نال إشادة مدربه، الذي صرح للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، قائلاً: “ريان آيت نوري وتيغانيريندرز وريان شرقي، يمتلكون مستوى جيّداً”.

وأضاف: “أنا راضٍ عن المستوى المقدم من عناصر فريقي، وهذا منذ مباريات كأس العالم للأندية في أمريكا، الآن نعود إلى مانشستر وأمامنا أسبوع من أجل الاستعداد الجيد لأول مباراة لنا في الدوري الإنجليزي”.

ويرتقب أن يبدأ آيت نوري الموسم الجديد في التشكيلة الأساسية، بعدما أظهر مستويات جيدة خلال كأس العالم للأندية ثم بعدها في المباريات التحضيرية التي شارك فيها.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية، كشفت أيضا بأن بيب ليندرز، المساعد الجديد لغوارديولا في الطاقم الفني يساند فكرة الاعتماد الدائم على آيت نوري، كونه يمتلك خصائص تتناسب والرؤية التكتيكية الجديدة التي ينوي مانشستر سيتي تطبيقها في الموسم الجديد.

يذكر بأن آيت نوري كان قد التحق بالسيتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادماً من ولفرهامبتون، في صفقة بلغت قيمتها 37 مليون يورو، بحسب التقارير الصحفية.