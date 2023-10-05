غوارديولا يتجاوز فيرغسون ويقترب من رقم أنشيلوتي

تجاوز مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، رقم المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق “السيتي” فوزا ثمينا أمام مضيفه لايبزيغ بنتيجة 3-1، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال.

وتخطى غوارديولا، رقم السير فيرغسون في قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات في دوري الأبطال، حيث وصل إلى الفوز رقم 103، ليصبح ثاني أكثر المدربين تحقيقًا للفوز القائمة بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي صاحب 109 انتصارات.

📊🚨 — تجاوز بيب غوارديولا الآن أليكس فيرغسون في ترتيب أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات على الإطلاق من قبل مدرب في دوري أبطال أوروبا: ▪︎ 109 كارلو أنشيلوتي

▪︎ 𝟏𝟎𝟑 بيب غوارديولا

▪︎ 102 أليكس فيرغسون

▪︎ 82 أرسين فينغر

▪︎ 77 جوزيه مورينيو pic.twitter.com/TktZzKhoCL — عمرو (@bt3) October 4, 2023

وبات فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد التاريخي، في المركز الثالث برصيد 102 انتصار، ويأتي خلفه في المركز الرابع المدرب الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق برصيد 82 مباراة، وحل البرتغالي جوزيه مورينيو خامسًا بـ77 مباراة.