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رياضة

غوارديولا يتجاوز فيرغسون ويقترب من رقم أنشيلوتي

عمر سلامي
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غوارديولا يتجاوز فيرغسون ويقترب من رقم أنشيلوتي
أرشيف
بيب غوارديولا

تجاوز مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، رقم المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق “السيتي” فوزا ثمينا أمام مضيفه لايبزيغ بنتيجة 3-1، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال.

وتخطى غوارديولا، رقم السير فيرغسون في قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات في دوري الأبطال، حيث وصل إلى الفوز رقم 103، ليصبح ثاني أكثر المدربين تحقيقًا للفوز القائمة بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي صاحب 109 انتصارات.

وبات فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد التاريخي، في المركز الثالث برصيد 102 انتصار، ويأتي خلفه في المركز الرابع المدرب الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق برصيد 82 مباراة، وحل البرتغالي جوزيه مورينيو خامسًا بـ77 مباراة.

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