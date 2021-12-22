غوارديولا يتراجع عن ضم لاعبين جدد بسبب تألق محرز

يعد الهداف الأول للفريق منذ بداية الموسم

قام المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بتغيير خططه خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، بعد أن تراجع عن استقدام لاعب أو لاعبين في خط الهجوم، بسبب التألق اللافت للدولي الجزائري رياض محرز وعودته القوية خلال المباريات الأخيرة، وحتى في الدوري الانجليزي الممتاز حيث كان لا يحظى بثقة المدرب الإسباني.

ويعد محرز الهداف الأول لنادي مانشستر سيتي الانجليزي منذ بداية الموسم الجاري بتسجيله لـ11 هدفا، وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بمختلف المسابقات، رغم معدل دقائق اللعب المتواضع الذي حظي به في الدوري الانجليزي الممتاز بخيار من غوارديولا، قبل أن يشارك أساسيا في آخر مباراتين أمام ليدز ونيوكاستل، وينجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

وأعدت صحيفة “مانشستر إيفنينغ” البريطانية، أمس، تقريرا تتحدث فيه عن تغيّر خطط بيب غوارديولا خلال سوق التحويلات الشتوية المقبلة، وتراجعه عن فكرة ضم مهاجمين جدد بالنظر لتألق محرز، وجاء في التقرير: “غوارديولا تراجع عن فكرة ضم لاعبين جدد”، مضيفا: “تألق رياض محرز اللافت وتسجيله لأزيد من 10 أهداف ليكون أفضل هداف في الفريق كان سببا مباشرا، فضلا عن تحسن مستويات ستيرلينغ”، وتابع: “محرز هو اللاعب الوحيد من التعداد الحالي الذي ينجح في تسجيل أزيد من 10 أهداف في كل موسم”.

من جهة أخرى، رفض رياض محرز التمسك بالتكهنات والاحتكام إلى الخرافات وفكر “التطير”، عندما سئل عن رأيه بحسم المان سيتي للقب الدوري الانجليزي هذا الموسم من منطلق دخوله معركة “البوكسينغ داي” في الصدارة، كما كان يحدث في كل مرة للنادي عندما يتوج بألقابه السابقة، وقال بهذا الخصوص: “لا أعرف ما إذا كان هذا فأل خير”، مضيفا: “أنا لا أؤمن حقًا بالخرافات وهذه الأنواع من الأشياء..أنا أؤمن فقط بالفوز بالمباريات ومحاولة البقاء هناك حتى النهاية”.