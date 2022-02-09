غوارديولا يتعامل مع حادثة الملهى لمحرز وزميليه بطريقة طريفة

تعامل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بطريقة طريفة، مع حادثة الملهى التي عرفت تواجد رياض محرز وجاك غريليتش و والكر، حيث عبر عن استيائه لعدم تلقيه الدعوة منهم للسهر برفقتهم..

وعلّق غوارديولا، عن الحادثة، طريفاً، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الثلاثاء، قبل اللقاء الذي سيجمعه ببرنتفورد، وقال: “سأعاقبهم جميعا، كان عليهم دعوتي ولكنهم لم يفعلوا ولهذا سأعاقبهم، أتمنى في المرة القادمة أن أرافقهم لقضاء السهرة معا”.

وأضاف غوارديولا: “الفيديو الذي يتحدث عنه البعض بخصوص تجاوزات قام بها جاك غريليتش لا يظهر فعلا إن كان قد أخطأ، وكل ما أعلمه أن تصرفات اللاعبين كانت جيدة ولم يرتكبوا تجاوزات”.

وذكرت مواقع إنجليزية أن رياض محرز وجاك غريليتش وكايل والكر، كانوا من بين النجوم الذين تم رصدهم، مساء السبت، وقد وجهت لهم تهم القيام بتجاوزات تتعارض مع صورتهم ووزنهم عند الجماهير، وخاصة غريليتش الذي كان في حالة سكر.