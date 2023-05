غوارديولا يتوّج بجائزتين في ليلة واحدة

حصد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، جائزتين في ليلة واحدة.

وفاز غوارديولا، بجائزة أفضل مدرب في الموسم برأي رابطة مدربي الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته.

وتم تقديم الجائزة المسماة بكأس السير أليكس فيرغيسون إلى غوارديولا، في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الثلاثاء، لكنه ما يزال متأخرا بفارق جائزتين عن فيرغسون، حامل الرقم القياسي والفائز بالجائزة 5 مرات.

وفي نفس اليوم حصد غوارديولا جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم للمرة الرابعة والتي تقدمها رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد أن قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

