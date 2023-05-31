-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستقبل عميد مسجد باريس
رياضة

غوارديولا يتوّج بجائزتين في ليلة واحدة

عمر سلامي
  • 577
  • 0
غوارديولا يتوّج بجائزتين في ليلة واحدة
ح.م
بيب غوارديولا

حصد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، جائزتين في ليلة واحدة.

وفاز غوارديولا، بجائزة أفضل مدرب في الموسم برأي رابطة مدربي الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته.

وتم تقديم الجائزة المسماة بكأس السير أليكس فيرغيسون إلى غوارديولا، في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الثلاثاء، لكنه ما يزال متأخرا بفارق جائزتين عن فيرغسون، حامل الرقم القياسي والفائز بالجائزة 5 مرات.

وفي نفس اليوم حصد غوارديولا جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم للمرة الرابعة والتي تقدمها رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد أن قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

مقالات ذات صلة
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز

فريق يخوض رابطة أبطال أوروبا يُريد انتداب قيطون

فريق يخوض رابطة أبطال أوروبا يُريد انتداب قيطون

الكشف عن الملصق الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023

الكشف عن الملصق الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023

بقاء عمورة في الدوري السويسري انتحار رياضي

بقاء عمورة في الدوري السويسري انتحار رياضي

بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده

بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده

آخر مُستجدّات إدارة “سونلغاز” لِنادي وفاق سطيف

آخر مُستجدّات إدارة “سونلغاز” لِنادي وفاق سطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد