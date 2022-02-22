-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

غوارديولا يتّخذ هذا القرار بِشأن محرز

علي بهلولي
  • 340
  • 0
غوارديولا يتّخذ هذا القرار بِشأن محرز

منح المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا إدارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، الضوء الأخضر لِتجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز.

ويرتبط الجناح رياض محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، بدأت في مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وبات الجناح محرز أحد مفاتيح تكتيك المدرب غوارديولا، وهو ما جعله يطلب من إدارة نادي “الأزرق السماوي” المرور إلى تجديد العقد. يقول الموقع البريطاني “90 دقيقة”، في تقرير له نشره، الثلاثاء. وأضاف أن التقني الإسباني سيفعل بِالمثل مع المهاجمَين رحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس.

وسيجلس مسؤولو نادي مانشستر سيتي مع الثلاثي محرز وسترلينغ وخيسوس حول طاولة المفاوضات، لِتجديد العقد، في آجال تسبق نهاية الموسم الحالي. استنادا إلى المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
رونالدو يخطط للمغادرة و”اليونايتد” يرحب ..

رونالدو يخطط للمغادرة و”اليونايتد” يرحب ..

الانجليز  يتساءلون..هل ظلم مدرب وست هام سعيد بن رحمة؟

الانجليز  يتساءلون..هل ظلم مدرب وست هام سعيد بن رحمة؟

لاعبة نيوزلندا تحرز “هاتريك” في الاتجاه الخاطئ (فيديو)

لاعبة نيوزلندا تحرز “هاتريك” في الاتجاه الخاطئ (فيديو)

أسبوع جيد لمدافعي المنتخب الوطني في مختلف الدوريات

أسبوع جيد لمدافعي المنتخب الوطني في مختلف الدوريات

إقالات وأزمات وأندية من دون مدرب عشية انطلاق مرحلة العودة

إقالات وأزمات وأندية من دون مدرب عشية انطلاق مرحلة العودة

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يصدر بيانا حول حادثة بلايلي

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يصدر بيانا حول حادثة بلايلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد