غوارديولا يتّخذ هذا القرار بِشأن محرز

منح المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا إدارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، الضوء الأخضر لِتجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز.

ويرتبط الجناح رياض محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، بدأت في مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وبات الجناح محرز أحد مفاتيح تكتيك المدرب غوارديولا، وهو ما جعله يطلب من إدارة نادي “الأزرق السماوي” المرور إلى تجديد العقد. يقول الموقع البريطاني “90 دقيقة”، في تقرير له نشره، الثلاثاء. وأضاف أن التقني الإسباني سيفعل بِالمثل مع المهاجمَين رحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس.

وسيجلس مسؤولو نادي مانشستر سيتي مع الثلاثي محرز وسترلينغ وخيسوس حول طاولة المفاوضات، لِتجديد العقد، في آجال تسبق نهاية الموسم الحالي. استنادا إلى المصدر ذاته.