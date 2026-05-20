غوارديولا يثير الغموض بخصوص مستقبله مع مانشستر سيتي

أثار مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، المزيد من الغموض حول مستقبله مع النادي،في وقت أكدت تقارير إعلامية أنه سيغادر مع نهاية الموسم.

وفي تصريحات أدلى بها عبر شبكة “سكاي سبورتس”، أجاب غوارديولا بذكاء على سؤال يتعلق بمستقبله مع “السيتيزنز”.

وقال غوارديولا: “ما يمكنني قوله إن عقدي يتبقى فيه عام واحد، ومن واقع خبرتي لا يمكن الإعلان عن قرارات مصيرية وسط المنافسة لتفادي أي عواقب سلبية على الفريق”.

وأضاف: “لن أكشف عن قراري عبر وسائل الإعلام، يجب أن أتحدث أولاً مع رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين لأن القرار سيكون مشتركاً، لكنني في النهاية أسعد رجل في العالم لوجودي في هذا النادي الاستثنائي”.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن المدرب الإسباني سيغادر مانشستر سيتي مع نهاية الموسم.

وتوّج نادي أرسنال أمسية الثلاثاء رسميا بلقب الدوري لهذا الموسم، بعد تعادل “السيتي” مع مضيفه بورنموث بهدف لمثله، قبل جولة على اختتام المنافسة.

وهنأ غوارديولا “المدفعجية” على التتويج مؤكدا أن أرسنال استحق هذا الإنجاز الكبير بعد جهد وعمل شاق طوال الموسم.