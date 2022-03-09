غوارديولا يحدد الأمر الذي لا يقوم به محرز مقارنة ببعض زملائه

حدد مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة سبورتينغ لشبونة ضمن دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي لا يستطيع محرز القيام به مقارنة ببعض زملائه..

وقال غوارديولا، أن هناك عدة لاعبين في الفريق يستطيعون الركض بالكرة لمسافات طويلة في الميدان، وهو الأمر الذي لا يستطيع محرز القيام به.

وأضاف غوارديولا: “بعض اللاعبين يمكنهم القيام بالتحولات، بيرناردو سيلفا يمكنه قطع مسافة من 30 إلى 40 مترا بالكرة، ليروي ساني كان يقوم بذلك أيضا، وكذلك رحيم ستيرلينغ وصامويل إيدوزي، لكن ليس الباقي.. رياض (محرز) لا يمكنه القيام بذلك”.

وجاء حديث غوارديولا في رده على سؤال حول القوة الهجومية لمانشستر سيتي رغم أنه يلعب دون مهاجم صريح، حيث أكد أن التمريرات الكثيرة والتوغل في منطقة الجزاء من أسباب القوة التهديفية لناديه.