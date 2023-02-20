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رياضة

غوارديولا يحدّد منافسا لمحرز في التشكيل الأساسي للسيتي

عمر سلامي
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غوارديولا يحدّد منافسا لمحرز في التشكيل الأساسي للسيتي
ح.م
رياض محرز

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في حديثه عن عدم مشاركة اللاعب فيل فودين بانتظام، أنه على هذا الأخير منافسة محرز ولاعبين آخرين في الفريق.

وقال غوارديولا في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “فيل فودين عليه التنافس مع محرز الذي يلعب بشكل جيد، ومع لاعبين آخرين، والأمر مجرد منافسة”.

وأضاف المدرب الإسباني: “ما يجب قوله هو عدم الشعور بالإحباط،على فودين أن يقدم أفضل أداء ممكن لديه، وبعد ذلك، ستكون الأمور سهلة”.
وشارك اللاعب الإنجليزي هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في إحراز 9 أهداف مع تقديم 4 تمريرات حاسمة.

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