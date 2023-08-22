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رياضة

غوارديولا يخضع لعملية جراحية ناجحة

عمر سلامي
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غوارديولا يخضع لعملية جراحية ناجحة
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غوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي خضوع المدرب بيب غوارديولا لعملية جراحية ناجحة على مستوى الظهر.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان له على حسابه الرسمي على تويتر: ” خضع اليوم المدرب بيب غوارديولا لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر”.

وأضاف: ” الجميع في مانشستر سيتي يتمنى الشفاء العاجل لبيب، ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبًا”.

وتابع: ” كان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، كانت الجراحة ناجحة، ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، فإن المدرب غوارديولا سيغيب عن الفريق إلى ما بعد فترة التوقف الدولي.

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