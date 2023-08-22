غوارديولا يخضع لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي مانشستر سيتي خضوع المدرب بيب غوارديولا لعملية جراحية ناجحة على مستوى الظهر.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان له على حسابه الرسمي على تويتر: ” خضع اليوم المدرب بيب غوارديولا لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر”.

خضع اليوم المدرب بيب جوارديولا لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر. الجميع في مانشستر سيتي يتمنى الشفاء العاجل لبيب، ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبًا. — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 22, 2023

وأضاف: ” الجميع في مانشستر سيتي يتمنى الشفاء العاجل لبيب، ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبًا”.

وتابع: ” كان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، كانت الجراحة ناجحة، ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، فإن المدرب غوارديولا سيغيب عن الفريق إلى ما بعد فترة التوقف الدولي.