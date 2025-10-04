غوارديولا يدعو إلى مظاهرات في برشلونة دعما لغزة (فيديو)
دعا مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، سكان مدينة برشلونة إلى التظاهر السبت، احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة.
وفي مقطع فيديو، قال غوارديولا: “نشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرة، قتل آلاف الأطفال وآخرون قد يلقون نفس المصير، قطاع غزة مدمر وجموع من الناس هائمون بحثا عن طعام أو مياه صالحة للشرب أو أدوية”.
وأضاف: “المجتمع المدني المنظم يمكنه إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك فورا”.
🚨🚨🚨⚠️ عــاجــل ورســمــيًــا ⚠️🚨🚨🚨
بيب غوارديولا يدعو الناس للخروج غداً للمظاهرات تضامناً مع فلسطين داعياً الناس إلى إغراق شوارع برشلونة للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة 🇵🇸
ووجه غوارديولا دعوة لسكان برشلونة بالانضمام للمظاهرات التي ستخرج بداية من منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلي من أجل المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.
ومعروف عن غوارديولا تضامنه مع الفلسطينيين في غزة، وسبق أن كشف ذلك في الكثير من تصريحاته كما أن عائلته تعتبر من الداعمين القويين لقطاع غزة.