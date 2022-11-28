غوارديولا يراهن على محرز في النصف الثاني من الموسم

بسبب عدم مشاركته في مونديال قطر

يتمتع الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا بقضاء إجازة المونديال في دبي، في وقت يلعب فيه 16 زميلا له في النادي السمّاوي بكأس العالم 2022 الجارية بقطر، قبل أن يعود إلى التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة رفقة باقي لاعبي مانشستر سيتي غير المعنيين بالمشاركة في المونديال، وفي مقدمتهم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وتوقع متابعون ووسائل إعلام انجليزية أن يكون رياض محرز أكبر مستفيد من عدم المشاركة في كأس العالم 2022 مقارنة بزملائه الآخرين، على اعتبار أنه سيستفيد من راحة أطول وفرصة للقيام بعمل مكثف رفقة الجهاز الفني للسيتي للإعداد للنصف الثاني من الموسم في أفضل الظروف، ما يجعله يتجاوز مشاكله البدنية في بداية الموسم.

إلى ذلك، قالت صحيفة “مانشستر إفنينغ نيوز” المختصة في متابعة أخبار الستيزنس، إن محرز مرشح للعودة بقوة في النصف الثاني من الموسم، وأكدت: “بينما بدأ مانشستر سيتي الموسم بشكل جيد، كان أحد اللاعبين الأساسيين (محرز) محبطًا إلى حد ما حتى الآن”، مضيفة: “كان محرز جزءًا كبيرًا من نجاح السيتي في المواسم الأخيرة، وإلى جانب فيل فودين كان إلى حد بعيد أحد أفضل جناحين في النادي”، وزادت: “بعد بداية بطيئة في موسمه الأول، كان النجم الجزائري جزءً حاسمًا من لقبين في الدوري الممتاز وقيادة السيتي لنهائي دوري الأبطال ثم نصف النهائي”، وأردفت: “لقد سجل أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في السيتي الموسم الماضي برصيد 24 هدفًا”، قبل أن تؤكد: “شهد أداؤه هذا الموسم انخفاضًا كبيرًا في المعايير العالية الموضوعة في العامين الماضيين. بدا بعيدًا عن السرعة وعانى كثيرا في بعض الأحيان”.

من جهة أخرى، توقع نفس المصدر أن تكون عدم مشاركة محرز في كأس العالم فرصة ذهبية له للإعداد بشكل جيّد للنصف الثاني للموسم، والتعود أكثر على الوافد الجديد هالاند، وكتبت: “أحد الجوانب الأخرى التي يجب مراعاتها هو أن النجم الجزائري كان لديه وقت لعب أقل للتكيف مع وصول إيرلينغ هالاند مقارنة بالعديد من زملائه في الفريق”، وأوضحت: “كلما زاد الوقت الذي يقضيه محرز على أرض الملعب مع النجم النرويجي، كلما تكوّن المزيد من التناغم بينهما، ومن المفترض أن يتحسن أداء محرز فقط مع استمرار هذه العملية”.

جدير بالذكر، أن رياض محرز خاض 17 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم (أغلبها كبديل)، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.