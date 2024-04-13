غوارديولا يرد على أنباء تسمم بعثة مانشستر سيتي في مدريد

رد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام، حول تسمم بعثة مانشستر سيتي في مدريد، قبل مواجهة الريال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا، قبل مواجهة لوتون تاون، مساء السبت، لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز: ” دي بروين كان الوحيد من بعثة الفريق في مدريد الذي تعرض للمرض”.

وأضاف: “لماذا الاستغراب؟.. كيفين دي بروين، تقيأ في غرفة الملابس قبل مباراة الريال، وأنا فضلت إراحته.. ألم يحدث ذلك معكم؟.. ألم تشعروا بالتعب من قبل؟!”.

🚨 بيب غوارديولا يقول ان دي بروين كان الوحيد من بعثة السيتي في مدريد الذي تعرض للمرض pic.twitter.com/Yg2fgLOEQg — EPL World (@EPLworld) April 12, 2024

وتحدث غوارديولا عن هالاند، وقال: “هالاند سعيد للغاية في مانشستر سيتي.. رأيته يضحك مع زملائه، داخل غرفة الملابس.. هالاند كان بجواره مدافعين اثنين طوال الوقت، وهذا كان سبب رئيسي جعل الفريق يسجل ثلاث أهداف من خارج المنطقة، هذه نقطة رئيسية، الأمر لا يتمحور حول التسجيل فقط، هو دائما ما يخلق الكثير من المساحات لزملائه “.

كما أشاد مدرب السيتي بالمساهمة الكبيرة التي يقدمها المهاجم النرويجي في مباريات الفريق، وأكد أنه حتى ولو لم يسجل الأهداف، فإنه هو بطل الخماسية التاريخية، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.