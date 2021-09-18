غوارديولا يرفض الاعتذار قبل مواجهة ساوثامبتون

رفض مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الاعتذار من جماهير الفريق في المؤتمر الصحفي الذي نشطه قبل مواجهة ساوثامبتون المرتقبة السبت.

وتعرض المدرب غوارديولا لانتقادات من قبل رابطة المشجعين، بعد دعوته أنصار النادي للحضور بقوة إلى المدرجات، خاصة وأن مباراة رابطة أبطال أوروبا لعبت بحوالي 17 ألف مقعد شاغر.

واعتبرت رابطة مشجعي نادي مانشستر سيتي تصريح غوارديولا بمثابة تشكيك في حب الأنصار لناديهم، مؤكدة أن هناك الكثير من الظروف التي تصعب على الأنصار التنقل بقوة، منها إلتزاماتهم المهنية أو العائلية.

وقال مدرب “السيتي” ردا على رابطة المشجعين: ” هل قلت إنني مستاء من أن مدرجات الملعب لم تكن ممتلئة؟”، وتابع غوارديولا: “تأويل الكلام يبقى تأويلا، فلن أعتذر.. أدرك مدى صعوبة الظروف التي مررنا بها الموسم الماضي، وسنحاول السبت أن نفعل شيئا معا”.