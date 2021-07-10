غوارديولا يرفض التفريط في محرز.. ويؤكد استمراره مع “السيتي”

المان سيتي يحتفل بمرور ثلاث سنوات على ضم قائد "الخضر"

احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السبت، بمرور ثلاث سنوات بالضبط على تعاقده مع الدولي الجزائري وقائد “الخضر” رياض محرز، قادما من ليستر سيتي المحلي في صفقة قدرت بـ 68 مليون جنيه إسترليني وقتها..

حيث نشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعض مقاطع الفيديو لخص فيها أبرز ما قام به محرز مع النادي منذ التحاقه به، الأمر الذي جعل الأنصار يعتبرون محرز قطعة أساسية في تشكيلة الفريق، رغم المشاكل التي اعترضته في النادي التي كان أبرزها تهميشه من قبل مدرب الفريق بيب غوارديولا، قبل أن يتراجع التقني الإسباني عن ذلك ويجعل من محرز أهم ركائز الفريق.

يشار أن رياض محرز، الذي توج مرتين بلقب “البريمرليغ” وكذا وصوله إلى نهائي رابطة الأبطال الأوروبية الذي خسره أمام تشيلسي قبل شهر، كان قد انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 10 جويلية 2018 قادما من ليستر سيتي مقابل 68 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 70 مليون يورو، وقرابة 1400 مليار سنتيم بالعملة المحلية، في صفقة وصفت وقتها بـ “التاريخية”، ليصبح بذلك قائد “الخضر” اللاعب الأغلى في تاريخ “السيتي” على المستوى العربي.

يحدث هذا في الوقت الذي قطع فيه مدرب “السيتي”، الإسباني بيب غوارديولا، الطريق أمام كل النوادي التي صارت تفكر في خطف محرز من تشكيلته تحسبا للموسم الكروي الجديد، وذلك خلال أخر خرجة إعلامية له منذ نهاية الموسم، في تصريحات لقناة “كتالونيا تيفي”، حيث أكد غوارديولا من خلالها مواصلة محرز مع “السيتي”، وذلك عندما قال “لحد الساعة لا يمكنني تأكيد أو نفي قيامنا بصفقات على مستوى الهجوم، ولكن وفي الفترة الحالية الخيار الأقرب هو عدم القيام بأي تحويلات”.

جدير بذكره، أن رياض محرز كان قد تراجع في الساعات الأخيرة إلى المركز الثاني كأغلى لاعب عربي، وهذا عقب انضمام الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من صفوف إنتر ميلانو الإيطالي، مقابل 70 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2026.