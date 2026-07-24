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رياضة

غوارديولا يرفض تدريب منتخب إيطاليا

عمر سلامي
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غوارديولا يرفض تدريب منتخب إيطاليا
أرشيف
بيب غوارديولا

أكدت تقارير إعلامية أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، رفض تدريب منتخب إيطاليا.

وحسب خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن غوارديولا يرغب في التركيز على حياته الشخصية والعائلية، بعد 10 سنوات قضاها في مانشستر سيتي، على أن يعود إلى عالم التدريب لاحقا.

وأضاف فابريزيو، أن الاتحاد الإيطالي تواصل مع المدرب غوارديولا خلال الأسبوع الماضي.

ويرى خبير الانتقالات، أن أندريا بيرلو وروبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي، هم المرشحون حاليا لتدريب “الأتزوري”، بعدما رفض غوارديولا الإشراف على المنتخب.

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