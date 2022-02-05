غوارديولا يرفع القبّعة لِمحرز

رفع التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء السبت، القبّعة للاعبه الجزائري رياض محرز.

ونشّط المدرب غوارديولا مؤتمرا صحفيا، بعد تأهّل مانشستر سيتي للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس إنجلترا، بِالفوز (4-1) على نادي توتنهام.

وقال جوسيب غوارديولا: “محرز يملك جودة خاصة. له قدرة فائقة على استدراج مدافعي الفريق المنافس، ثم تمرير الكرة لِزملائه من أجل التسجيل. كلّما كان محرز داخل منطقة العمليات، نشعر بِأنّه سيهزّ شباك المنافس”.

وسجّل الجناح رياض محرز هدفَين ضد توتنهام، وصنع آخر بِتمريرة حاسمة.

واختتم مدرب فريق مانشستر سيتي تصريحاته قائلا: “عانينا من ركلات الجزاء في الموسم الماضي، لكن في النسخة الحالية جعلنا محرز نرتاح”.

وكان أحد هدفَي قائد “محاربي الصحراء” ضد فريق توتنهام، قد وقّعه من ركلة جزاء.

ونجح رياض محرز ضد توتنهام في تسجيل ركلة الجزاء السابعة له على التوالي، بِزيّ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. يوجد ضمنها خمس ركلات جزاء في الموسم الحالي.