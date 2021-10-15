غوارديولا يستشهد بِمحرز للردّ على “الابن المدلّل” سترلينغ

نشّط التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي مساء الجمعة مؤتمرا صحفيا، نقلت تفاصيله إدارة النادي الإنجليزي.

وسُئل المدرب غوارديولا عن رغبة لاعبه رحيم سترلينغ في الرّحيل هذه الأيّام، بعد أن سئم من عدم منحه فرصة اللّعب.

وتتحدّث الصّحافتان البريطانية والإسبانية في أحدث تقارير لها بِهذا الشأن، عن اتّصالات بين إدارة نادي برشلونة الإسباني والمهاجم سترلينغ. عِلما أن الدولي الإنجليزي (26 سنة) مازال يرتبط مع فريق “الأزرق السّماوي” بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.

وردّ غوارديولا قائلا إنه لا علم له بِأخبار سوق الانتقالات، ثم ضرب مثلا بِلاعبه الجزائري رياض محرز الذي لا يحصل على الفرصة الكافية، لكن لا يشتكي، مثلما هو الشأن لِزميله المدافع البرتغالي جواو كونسيلاو. في تلميح إلى سترلينغ بِضرورة الاقتداء بهما.

وأكّد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يُجامل أحدا، ولا يُمكنه توظيف كل اللاعبين دفعة واحدة.

وعاد التقني الإسباني إلى أيّام شبابه، وقال إنه كان يفعل مثل لاعبيه الحاليين، ويلقى المعاملة ذاتها من قبل المدربين.

واختتم المدرب جوسيب غوارديولا تصريحاته، قائلا: “كل لاعبي فريقنا مانشستر سيتي يُريدون المشاركة أساسيين وفي كلّ مباراة. أدعوهم إلى العمل الجادّ في التدريبات والمقابلات، وأن يكونوا أيضا سعداء”.

وظلّ جوسيب غوارديولا إلى وقت طويل “يُدلّل” لاعبه رحيم سترلينغ، وبدا واضحا أنه اشتمّ جدّية مهاجمه الإنجليزي في الرّحيل، بعد أن تقمّص ألوان نادي مانشستر سيتي منذ صيف 2015.