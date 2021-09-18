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رياضة

غوارديولا يستمرّ في “معاقبة” محرز

علي بهلولي
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غوارديولا يستمرّ في “معاقبة” محرز

تعادل البطل الإنجليزي فريق مانشستر سيتي مع ضيفه نادي ساوثامبتون مساء السبت، بِنتيجة سلبية.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الخامسة، من عمر بطولة إنجلترا للموسم الجديد.

ودخل الجناح الجزائري رياض محرز إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 67.

ومن أصل 5 مواجهات لِفريق “الأزرق السّماوي” في منافسة “البريمرليغ” نسخة 2021-2022، بِاحتساب مباراة ساوثامبتون. خاض محرز مقابلة واحدة فقط أساسيا، ما يعني أن المدرب جوسيب غوارديولا يُمعن في معاقبة قائد “محاربي الصّحراء”، والتحجّج بِممارسته السلوك ذاته ضد متوسط الميدان الهجومي الإنجليزي جاك غريليش باطل، بِدليل أن التقني الإسباني زجّ بِهذا اللاعب أساسيا في مباراة ساوثامبتون.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا التعادل، يجمع 10 نقاط في المركز الثاني. ويشغل نادي ساوثامبتون الرّتبة الـ 15 بِرصيد 4 نقاط.

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التعليقات
1
  • رزاق

    محرز من اصر على إهانة نفسه بالبقاء في السيتي

    3

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