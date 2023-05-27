غوارديولا يشارك في مسلسل فكاهي

شارك مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في مسلسل “تيد لاسو” الفكاهي، المتعلق بكرة القدم.

وأبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته، بالظهور في الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل “تيد لاسو” والذي يحرص المدرب الإسباني على متابعته.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة ” أستمتع كثيرا بمتابعة المسلسل، رفقة ابنتي الصغيرة فالنتينا وزوجتي، ونحن من كبار المعجبين به، وعندما عرضوا علي الظهور بدور شرفي في المسلسل، لم أر مانعا”.

وفي الحلقة التي بثت هذا الأسبوع، هزم فريق ريتشموند الخيالي سيتي، وتصافح لاسو -الذي يقوم بدوره الممثل جيسون سوديكيس، وغوارديولا بعد المباراة.

🔴 ظهور بيب غوارديولا في مسلسل تيد لاسو pic.twitter.com/TJosxge5u6 — FAWAZ (@aldoon_fawaz) May 24, 2023

وقال المدرب الإسباني خلال المصافحة: “لا تقلق بشأن الفوز أو الخسارة، عليك فقط مساعدة هؤلاء الفتية لأن يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم داخل الملعب وخارجه”، وردّ لاسو :”أتفق معك تماما أيها المدرب”.

وتم تصوير المشهد قبل إحدى مباريات مانشستر سيتي بملعب الاتحاد.