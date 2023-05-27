-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم عبر 16 ولاية
الجزائر

غوارديولا يشارك في مسلسل فكاهي

عمر سلامي
  • 324
  • 0
غوارديولا يشارك في مسلسل فكاهي
ح.م
بيب غوارديولا وتيد لاسو

شارك مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في مسلسل “تيد لاسو” الفكاهي، المتعلق بكرة القدم.

وأبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته، بالظهور في الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل “تيد لاسو” والذي يحرص المدرب الإسباني على متابعته.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة ” أستمتع كثيرا بمتابعة المسلسل، رفقة ابنتي الصغيرة فالنتينا وزوجتي، ونحن من كبار المعجبين به، وعندما عرضوا علي الظهور بدور شرفي في المسلسل، لم أر مانعا”.

وفي الحلقة التي بثت هذا الأسبوع، هزم فريق ريتشموند الخيالي سيتي، وتصافح لاسو -الذي يقوم بدوره الممثل جيسون سوديكيس، وغوارديولا بعد المباراة.

وقال المدرب الإسباني خلال المصافحة: “لا تقلق بشأن الفوز أو الخسارة، عليك فقط مساعدة هؤلاء الفتية لأن يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم داخل الملعب وخارجه”، وردّ لاسو :”أتفق معك تماما أيها المدرب”.

وتم تصوير المشهد قبل إحدى مباريات مانشستر سيتي بملعب الاتحاد.

مقالات ذات صلة
التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية  

التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية  

هذه رزنامة الدورة الاستدراكية لامتحان “السانكيام الجديد”

هذه رزنامة الدورة الاستدراكية لامتحان “السانكيام الجديد”

رفع الحجز عن ممتلكات وعقارات وأموال بوتفليقة إشاعة!

رفع الحجز عن ممتلكات وعقارات وأموال بوتفليقة إشاعة!

ممثلو الجاليات المسلمة يستنكرون تحرش المخابرات الفرنسية

ممثلو الجاليات المسلمة يستنكرون تحرش المخابرات الفرنسية

بسبب التقلبات الجوية.. إلغاء رحلة القطار على خط “الجزائر- تبسة”

بسبب التقلبات الجوية.. إلغاء رحلة القطار على خط “الجزائر- تبسة”

الأمطار وأسعار الكباش

الأمطار وأسعار الكباش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد