غوارديولا يشيد بمحرز بعد تألقه في كأس الإتحاد الإنجليزي

أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بالنجم الجزائري رياض محرز، عقب التأهل إلى ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، سهرة الثلاثاء، بالفوز على بيتروبوره بثنائية نظيفة..

ونال رياض محرز الثناء من مدربه، بعد مساهمته في الفوز المحقق، والأداء المميز الذي قدمه، حيث افتتح باب التهديف في د60 .

وقال غوارديولا متحدثا عن محرز: “لطالما امتلك محرز هذه الجودة في الثلث الأخير من الملعب، إنه الأفضل لدينا، لقد سجل هدفا رائعا، فخور جدا بالمباراة التي قدمها”.

وأضاف مدرب السيتي: “هو يحب كرة القدم ويلعب هذه اللعبة للمتعة ..إنه يلعب في مركزه الذي اعتاد عليه طوال مسيرته، نعلم جودة إمكانياته، وأنا فخور أكثر لأنه يحب لعب كرة القدم”.