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رياضة

غوارديولا يشيد بمحرز ويصفه باللاعب الاستثنائي

سليم.ع
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غوارديولا يشيد بمحرز ويصفه باللاعب الاستثنائي

أشاد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بالنجم الجزائري رياض محرز، ووصفه باللاعب الاستثنائي..
وقال غوارديولا في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيتي الرسمي قبل مواجهة كريستال بالاس: “أحاول أن أدفعه كثيرا، لقد عانينا معا لأني أعرف جودته، هو لاعب يعجبني لقدرته الكبيرة على التعامل مع الضغوطات”.
وأضاف مدرب “السيتي”: “محرز يحب لعب المباريات الكبيرة، من الصعب أن تجد لاعبين في مثل نوعيته، هذا ليس رأيي أنا فقط ولكن جميع من في النادي لديهم آراء إيجابية عن محرز وجودته”.
كما أكد غوارديولا، أن محرز لاعب بتسجيله العديد من الأهداف وتنفيذ ركلات الجزاء بنجاح وصناعة الأهداف، قبل أن يضيف المدرب الإسباني أن محرز لديه طريقة جيدة لقراءة المباريات.
وختم المدرب الإسباني حديثه عن محرز، قائلا: “لن أقول هذا الموسم هو الأفضل له، لأنه يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات على أعلى مستوى، ففي الموسم الماضي كان استثنائيا”.

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