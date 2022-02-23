غوارديولا يضغط على إدارة السيتي لتجديد عقد محرز

الجزائري يتألق بشكل لافت منذ بداية الموسم

أكد موقع “90 دقيقة” العالمي بأن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي واثقة من قدرتها على تجديد الثلاثي، الجزائري رياض محرز، والبرازيلي غابرييل جيسوس، الإنجليزي رحيم ستيرلنغ، في وقت يشترك فيه بنفس الوضعية التعاقدية، أي أن ارتباطهما بالنادي السماوي ينتهي شهر جوان عام 2023.

وقال نفس المصدر في تقرير له عن مستقبل هذا الثلاثي، وعلى رأسهم الدولي الجزائري، رياض محرز، هدّاف النادي وأفضل لاعبيه منذ بداية الموسم، بأن هناك توجها قوّيا داخل إدارة السيتيزنز من أجل تجديد العقد الذي يربط الطرفين، وعلى وجه التحديد بالنسبة لرياض محرز، وتابع موقع “90 دقيقة” التأكيد، استنادا إلى مصادره من داخل النادي الانجليزي، بأن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، كان واضحا بخصوص هذه القضية عندما تحدث مع مسؤولي مانشستر سيتي وأوضح لهم بصريح العبارة بأنه “لا يريد خسارة أي لاعب من هؤلاء الأسماء”، لا سيما أن محرز وستيرلنغ وجيسوس لعبوا أدوارا محورية في مخططاته خلال الموسمين الماضيين.

ويُدّعم بيب غوارديولا بشكل قوي بقاء قائد “الخضر” في مانشستر سيتي إلى ما بعد صيف عام 2023 تاريخ انتهاء عقده مع النادي، حسب عديد المصادر الإعلامية الانجليزية، بدليل أنه خصّه بإشادة واسعة في الفترة الماضية، ووصفه باللاعب الموهوب والذّكي والقادر على صنع الفارق في أي لحظة، وهو ما ترجمه بالثقة الكبيرة التي وضعها فيه واعتماده عليه بصفة منتظمة ضمن التشكيل الأساسي للنادي في مختلف المسابقات، وأكد الموقع الإنجليزي بأن إدارة الستيزنز باشرت منذ نهاية الموسم الماضي مفاوضات التجديد مع وكلاء محرز وستيرلنغ وجيسوس، وهي تستعد لإحراز تقدم كبير خلال الأشهر المقبلة لحسم مستقبل هذا الثلاثي، وأضاف بأن نسبة التقدم في المفاوضات مختلفة بين لاعب وآخر، استنادا إلى خطط ورغبة كل لاعب على حدة.

من جهة أخرى، كان رياض محرز عبر في العديد من تصريحاته الإعلامية السابقة عن رغبته في الاستمرار مع بطل انجلترا للموسم الماضي، في وقت تحوم فيه الشكوك حول مستقبل الدولي الانجليزي، رحيم ستيرلنغ، على اعتبار أن الأخير يبحث الرحيل عن النادي السمّاوي بسبب عدم دخوله المنتظم في حسابات بيب غوارديولا الفنية ورفضه لسياسة التدوير.

يجدر الذكر، أن إدارة مانشستر سيتي، وحسب نفس المصدر دائما، قررت اللجوء إلى بيع اللاعب الذي تفشل معه مفاوضات التجديد، خلال موسم سوق التحويلات الصيفية المقبل، حتى تستفيد منه ماليا، بدل بقائه لموسم آخر والرحيل مجانا صيف عام 2023.