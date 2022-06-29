غوارديولا يطلب من إدارته “تكبيل” محرز

طالب التقني الإسباني جوسيب غوارديولا إدارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بِالمسارعة في تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز.

وتنقضي في صيف 2023، مدّة عقد الجناح محرز (31 سنة) مع نادي “الأزرق السّماوي”.

وأخبر المدرب غوارديولا مسؤوليه في فريق مانشستر سيتي، بِأنه لا يُريد التفريط في لاعبه محرز. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية صادرة، الأربعاء.

وفي سياق ذي صلة أشاد اللاعب الإنجليزي المعتزل ونجم فريق أرسنال سابقا كيفن كامبل، بِكفاءة محرز.

وقال كامبل في تصريحات للصحافة البريطانية: “محرز أحد أفضل لاعبي السيتي. لقد أثبت أكثر من مرّة أنه يجلب الانتصارات. لمّا يكون احتياطيا وبِمجرّد ما تُمنح له الفرصة لا يتردّد في صنع الفارق”.

وأضاف اللاعب الذي نال لقب بطولة إنجلترا عام 1991، وكأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس عام 1994، وتتويجات أخرى مع فريق أرسنال: “أعتقد أن الكلّ في بيت مانشستر سيتي يُطالب بِبقاء محرز. هو لاعب يشعر بِالارتياح في فريقه. يجب على مسؤولي السيتي أن لا يتركوا محرز يترك النادي هذه الصائفة”.

وترغب عدّة أندية أوروبية عملاقة في الاستفادة من خدمات رياض محرز هذه الصائفة، أبرزها ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

اقتراح جديد

وكانت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” في الأيّام القليلة الماضية، قد اقترحت على محرز تجديد العقد، فقبل العرض، لكنه اشترط تمديده بِثلاث سنوات (حتى صيف 2026)، مع إمكانية إضافة عام آخر (حتى الـ 30 من جوان 2027).

وتوصّل الطرفان إلى اتّفاق مبدئي، ويُمكن أن يُرسَّم العقد بِالصّيغة المُشار إليها أعلاه في شهر جويلية المقبل (الأيّام القليلة القادمة)، كما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية مساء السبت.

وكانت إدارة نادي مانشستر سيتي قد أكثرت من الإشادة بِعُلُوِّ كعب محرز، ودوره الحاسم في تتويجات فريقها الكروي، في تقارير لِموقعها الإلكتروني خلال الأيّام القليلة الماضية. فضلا عن تسريب خبر فحواه أن الدولي الجزائري وراء إقناع النجم النرويجي آرلينغ هالاند، بِالانتقال من فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى “السيتي” (الصفقة أُبرمت مُؤخّرا). وهي معطيات لا تصبّ سوى في خانة تجديد العقد.

يُغرّد للعرس المتوسّطي الوهراني

غرّد النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، لِألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وينطلق بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الآن حفل افتتاح الألعاب المتوسّطية، بِالملعب الأولمبي الجديد “ميلود هدفي” لِمدينة وهران.

ونشر محرز شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يقول فيه: “وهران في القلب.. كلّنا وهران”.

وكتب قائد “محاربي الصّحراء” عبر موقع “تويتر”: “بِالتوفيق لِكلّ الرياضيين الجزائريين المُشاركين في ألعاب البحر المتوسّط بِوهران”.