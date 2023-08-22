غوارديولا يعبر عن حسرته بعد مغادرة محرز

بعد مغادرة أبرز نجومه وإصابة دي بروين

عبر مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن حسرته بخسارة ثلاثة لاعبين مهمين في الشق الهجومي للتشكيلة “السيتيزن” هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالثلاثي رياض محرز وغوندوغان ودي بروين. وأخذ خروج محرز عن قلعة الأزرق السماوي، الحيز الأكبر في حديث غوارديولا، معتبرا رحيل قائد المنتخب الجزائري مفاجأة له وللطاقم الفني، خاصة وأنه يمثل أحد أبرز نجوم الفريق، وأكثر مساهمة في تألق السيتي خلال السنوات الأخرى، رغم عدم مشاركته بانتظام في التشكيل الأساسي للإسباني.

وقال بيب غوارديولا في تصريح لوسائل إعلام بريطانية: “كطاقم فني وإدارة، علينا اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن الفريق ومصلحته، وعلينا التعامل مع الوضعية بأكثر نضج”.

وأضاف بيب: “لم يكن الأمر متوقعا مع إصابة دو بروين، الذي سيغيب عن النصف الأول من البطولة، كما لم نتوقع أبدا رحيل رياض محرز وإيلكاي غوندوغان عن الفريق، خاصة وأنهما يمثلان ركيزة أساسية في الفريق، خروجهما سيقلص خيارتنا هذا الموسم”. وتابع بيب غوارديولا قائلا: “الكثير من اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء في مباراة نيوكاسل، هذه هي حال الفريق حاليا عكس الموسم الماضي، عندما كانت الدكة تعج بالنجوم”.

للتذكير، فإن رياض غادر الستي بعد ستة مواسم كاملة قضاها رفقة الفريق، تمكن خلالها من نيل كأس رابطة أبطال أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية، لينتقل بعدها إلى الدوري السعودي، حيث يتصدر المشهد رفقة ناديه الأهلي السعودي بفوزين، ومساهمته في تصدر دوري روشين بتمريرة حاسمة خلال اللقاء الأول وافتتاحه لعداد الأهداف خلال اللقاء الثاني.