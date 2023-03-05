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رياضة
رغم تألقه عقب استئناف المنافسات بعد نهاية المونديال

غوارديولا يعتذر إلى جماهير الجزائر بسبب رياض محرز

الشروق الرياضي
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غوارديولا يعتذر إلى جماهير الجزائر بسبب رياض محرز

قدم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، اعتذاره إلى الجماهير الجزائرية، بعد نهاية المواجهة التي انتصر فيها رفاق النرويجي إرلينغ هالاند بهدفين مقابل لا شيء على نيوكاسل يونايتد، السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأجاب غوارديولا، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة، عن سؤال حول سبب غياب الجزائري رياض محرز عن اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد، بقوله: “أولاً، أنا أعتذر للجماهير الجزائرية التي تشعر بالحزن، لكن لدي العديد من اللاعبين الذين تسألني الجماهير عن سبب عدم لعبهم”.

وتأتي تصريحات غوارديولا نتيجة مواصلة الجماهير الجزائرية ووسائل الإعلام طرح أسئلتها حول الأسباب التي تجعل المدرب الإسباني يجلس محرز على مقاعد البدلاء، ولا يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية، رغم تألقه عقب استئناف المنافسات بعد نهاية مونديال قطر 2022.

وأصبح محرز حبيس دكة البدلاء مرة أخرى في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أصبح غوارديولا يدفع بالنجم الجزائري في المسابقات الأخرى، مثل دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنكليزي.

يذكر أن محرز كان بطل مواجهة ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل الهدف الوحيد لصالح مانشستر سيتي في شباك منافسه لايبزيغ الألماني، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في 22 فيفري الماضي.

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