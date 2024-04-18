غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد

علّق مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على إقصاء فريقه أمام ريال مدريد، والفشل في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا، في تصريحات له عقب المباراة التي حسمها الريال بركلات الترجيح: “أشكر اللاعبين من أعماق قلبي، بسبب الطريقة التي لعبوا بها، لكن كرة القدم تتعلق بالانتصارات، ولم نفعل ما يكفي للفوز لكننا كنا استثنائيين”.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “في بعض الأحيان يمكنك الفوز بركلات الترجيح وأحيانا لا يمكنك ذلك، وفي المباراة لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا “.

وتابع: “كنت أفضل الفوز ولكن تهانينا لريال مدريد، لقد فعلنا كل شيء لذلك لست نادما على الإطلاق على أي شيء قمنا به”.

وتحدث غوارديولا، عن ركلة الجزاء التي أهدرها برناردو سيلفا: “قال إنه يريد تنفيذ ركلة جزاء وهو لاعب يمكن الاعتماد عليه.. لقد قدم مباراة كبيرة”.