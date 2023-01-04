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رياضة
رغم عودته إلى مستواه المعهود

غوارديولا يفكر في التضحية بمحرز في لقاء تشيلسي

ع.ع
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غوارديولا يفكر في التضحية بمحرز في لقاء تشيلسي
أرشيف

كشفت صحيفة “مانشستر إيفينينج ستاندارد” الإنجليزية، أنه من المتوقع أن يقوم بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، بإجراء تغييرات على فريقه بعد التعادل 1-1 مع إيفرتون في الجولة الماضية، الذي ترك السيتي بعيدًا عن الصدارة في سباق اللقب مع أرسنال متصدر الترتيب، حيث يحل اليوم الخميس مانشستر سيتي ضيفا على تشيلسي في ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة مباريات الأسبوع الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة أن فيل فودن من الممكن أن يعود إلى التشكيل الأساسي في مواجهة تشيلسي، ليتعرض الثنائي رياض محرز وجاك غريليش لخطر الغياب عن المشاركة منذ بداية المباراة.
ورغم غيابه عن المشاركة خلال النصف الأول من الموسم الحالي، غير أن محرز لعب بشكل أساسي مع مانشستر سيتي في الثلاث مباريات الماضية، حيث شارك أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، فضلا عن ليدز يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.
ومن المتوقع أن يعود البرتغالي جواو كانسيلو للمشاركة أيضا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون، وقد تعزز عودة الأرجنتيني جوليان ألفاريز صفوف الفريق السماوي بعد عودته إلى التدريبات عقب تتويجه بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، ليحصل على فترة راحة طويلة.
ويفقد مانشستر سيتي في رحلة لندن خدمات قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز بسبب إصابته في أوتار الركبة، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة إيمريك لابورت بسبب مشكلة في الظهر، لكنه رغم ذلك يتواجد في التشكيل المتوقع للسيتي.

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