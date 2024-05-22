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رياضة

غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

عمر سلامي
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غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي
ح.م
بيب غوارديولا

فاز الإسباني بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قاد مانشستر سيتي لحصد اللقب الرابع تواليا.

وتوّج غوارديولا بالجائزة 4 مرات سابقة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في 2016.

وتفوّق المدرب الإسباني على مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، ومدرب بورنموث أندوني إيراولا، ومدرب  ليفربول يورغن كلوب.

وقال غوارديولا عقب فوزه بالجائزة: “تعكس هذه الجائزة العمل الجاد والتميز الذي يقوم به جميع العاملين في النادي، أنا فخور جدا بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين والعمل جنبا إلى جنب يوميا مع مدربين رائعين والطاقم المعاون”.

وأضاف “الفوز بـ4 ألقاب متتالية أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في مسيرتي، إنها أصعب مسابقة للدوري في العالم وقدم منافسونا كرة قدم مذهلة”.

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