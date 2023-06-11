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رياضة

غوارديولا يمازح ريال مدريد بعد التتويج برابطة أبطال أوروبا (فيديو)

عمر سلامي
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غوارديولا يمازح ريال مدريد بعد التتويج برابطة أبطال أوروبا (فيديو)
ح.م
بيب غوارديولا

مازح مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، نادي ريال مدريد الإسباني، بعد فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي اللقب الأول، في رابطة أبطال أوروبا ويفصله 13 لقبا عن ريال مدريد الأكثر تتويجا بلقب المسابقة الأوروبية.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلها موقع “يورو سبورت”، ممازحاً ريال مدريد: “إنه على بعد 13 لقبا، لذا على ريال مدريد أن يكون حذرا، لأنك إذا توقفت عن التتويج سوف نلحق بك”.

وتابع بالقول: “أنا سعيد للغاية…الفوز بأول لقب أمر صعب للغاية، ربما لا أقول إن الأمر سيكون سهلاً في المستقبل، ولكن ربما يكون أكثر راحة”.

وقاد المدرب الإسباني نادي مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، إذ سبق للفريق وأن توّج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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