غوارديولا ينتقد محرز.. والجزائري يراهن على دوري الأبطال

قائد "الخضر" يمر بفترة فراغ منذ بداية الموسم

انتقد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، لاعبيه بعد الاكتفاء بنقطة التعادل في المواجهة أمام أستون فيلا، السبت الماضي، هدف لمثله (1-1)، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، محمّلا إيّاهم مسؤولية تضييع العديد من الفرص السانحة للتهديف.

وكان رياض محرز شارك بديلا في مواجهة أستون فيلا ابتداء من الدقيقة 73، وضيع بدوره فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 88 من اللقاء، مفوّتا على المان سيتي الفوز، ما دفع عشاق قائد “الخضر” إلى التساؤل إن كان محرز هو المقصود بتصريحات غوارديولا، وافتقد محرز إلى الفعالية الهجومية التي جعلت منه هداف النادي الموسم الماضي برصيد 24 هدفا سجلها في 47 مباراة بمختلف المسابقات، حيث برز بتضييع فرصة سهلة جدّا أيضا خلال المواجهة الماضية في “البريميرليغ” أمام نوتنغهام فوريست عندما كان السيتي متفوقا بخماسية نظيفة (اللقاء انتهى بنتيجة 6-0)، ما عرضه لانتقادات جماهيرية وإعلامية كبيرة جدّا.

إلى ذلك، ألقى غوارديولا باللوم على فشل لاعبيه في القيام بـ”الأشياء البسيطة” في تعادلهم 1-1 مع أستون فيلا، وفي حديث له مع شبكة “بي بي سي”، أقر بأن لاعبيه كانوا بعيدين كل البعد عن أفضل أداء لهم، وقال بهذا الخصوص: “لم نكن دقيقين في الثلث الأخير. الكثير من اللاعبين ليسوا على ما يرام عند القيام بالأشياء البسيطة وهذا هو السبب في حدوث ذلك في بعض الأحيان”، في إشارة حسب متابعين إلى النجم الجزائري، رياض محرز، بعد أن غضب المدرب الإسباني من تضييعه لفرصة سهلة، وتابع: “لكن لا بأس.. صحيح أنها نقطة واحدة لكننا سنواصل التقدم”، واعترف المدير الفني لـ”السكاي بلوز” بأن كابوس الفرص الضائعة عاد لمطاردة فريقه، وقال: “كان إرلينغ هالاند حاضرا في المباراة وكانت لديه عدة فرص. كانت لدينا فرصتان أو ثلاث فرص مذهلة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أيضا لكننا ضيعناها”، وأردف: “على كل نحن بشر. إنها كرة قدم وهذه أمور تحدث”.

وشارك رياض محرز منذ بداية الموسم الجاري في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 6، منها مرتان كأساسي فقط وثلاث مرات كبديل، لم ينجح خلالها إلاّ في تقديم تمريرة حاسمة واحدة فقط دون أن ينجح في التسجيل، لكنه سيراهن بشكل كبير على مسابقة دوري أبطال أوروبا للتألق من جديد، وهي المنافسة التي عرفت تألقه خلال الموسمين الماضيين بشكل كبير، ويواجه مانشستر سيتي اليوم نادي إشبيلية في افتتاح دور المجموعات، على أمل استعادة محرز لتوهجه عبر منافسته المفضلة.