غوارديولا يهاجم تقنية “الفار”

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن فريقه مطالب بتقديم أداء قوي لتجنب أي قرارات تحكيمية غير صائبة، من حكم الفيديو المساعد “فار”.

وشبه غوارديولا حكم الفيديو المساعد برمي عملة معدنية، في إشارة إلى تقلب قراراته.

وقال: “منذ فترة طويلة لم أعد أثق بأي شيء من هذا القبيل، تعلمت أنه يجب عليك أن تكون في وضع يسمح لك بتقديم أداء أفضل، لأنك في النهاية ستلوم نفسك.. فحكم الفيديو المساعد يشبه إلى حد كبير رمي عملة معدنية”.

وجاءت تصريحات غوارديولا في ظل الجدل المتجدد حول تقنية الفيديو هذا الأسبوع، عقب إلغاء هدف التعادل المتأخر لوست هام يونايتد أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو القرار الذي قد يكون مؤثرا على سباق اللقب.

وقبل مواجهة كريستال بالاس، المرتقبة اليوم الأربعاء، قال غوارديولا في تصريحات للصحفيين: “الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه هو تقديم أداء أفضل، وهذا ما يجب علينا فعله”.

وأضاف: “خسرنا نهائيين في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب قرارات لم تكن بالمستوى المطلوب، حتى مع وجود تقنية الفيديو، وعندما يحدث ذلك، فهذا يعني أننا كنا بحاجة لتقديم أداء أفضل، وليس إلقاء اللوم على الحكام أو التقنية”.