غوارديولا يهّمش محرز مجددا والأرقام تنصف نجم “الخضر”

يمر بوضعية صعبة مع مانشستر سيتي

تعرض المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، مرة أخرى لانتقادات جماهير الفريق بسبب عودته لممارسة هوايته المفضلة بتهميش الدولي الجزائري، رياض محرز، الذي لم يشارك مرة أخرى في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وبقي على دكة البدلاء بدون أن يلعب أي دقيقة للمباراة الثالثة من أصل الأربع الأخيرة في “البريميرليغ”، ما أثار حفيظة جماهير السيتي بعد الفوز الصعب على كريستال بالاس، في وقت أظهرت الأرقام التفوق الواضح لمحرز على باقي نجوم السيتي.

وفاز مانشستر سيتي بصعوبة على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0، السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدف الفوز الوحيد النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 78 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء، بعد ما فشل الفريق السماوي في تشكيل خطورة على مرمى أصحاب الأرض، ورغم الفوز والاقتراب من أرسنال المتصدر، لكن غوارديولا تعرض لانتقادات قوية من قبل جماهير مانشستر سيتي، بسبب إصراره على عدم مشاركة رياض محرز، حيث اعتبروا أن ذلك تسبب في تراجع مستوى الفريق، واصفين غوارديولا بالمدرب العنيد.

من جهة أخرى، نشرت المنصة الانجليزية المختصة في الأرقام والإحصائيات “ستات 24″، ترتيبا لأكثر اللاعبين صناعة للفرص في النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي تصدره الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، متفوقا على أكبر نجوم الكرة العالمية وفي مقدمتهم، ليونيل ميسي ونيمار جونيور، وتبرز الإحصائية الجديدة التوّهج المتواصل لمحرز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدليل أن غوارديولا يعتمد عليه أساسيا في هذه المسابقة منذ سنوات، وهي البطولة الوحيدة تقريبا، التي يستثني فيها المدرب الإسباني محرز من فلسفته التدريبية وقاعدة التدوير.

وجاء قائد “الخضر”، حسب أرقام نفس المصدر، في المركز الأول كأكثر اللاعبين صناعة للفرص في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022/23، وقبل خوضه إياب الدور ثمن النهائي للبطولة، يوم الثلاثاء أمام لايبزيغ الألماني، برصيد 17 فرصة مناصفة مع نجم نادي نابولي الإيطالي، البولندي بيوتر زيلنسكي، متفوقا على عدة نجوم بارزين في المسابقة الأوروبية الأغلى، على غرار نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي ونيمار جونيور (خرجا من البطولة رسميا)، اللذان جاءا في المركز الثاني برصيد 16 فرصة لكل لاعب، كما تقدم محرز أيضا على زميله في المان سيتي، جاك غريليتش، ونجم ريال مدريد الإسباني، فديريكو فالفيري، اللذان صنعا 15 فرصة، ويرى متابعون بأن هذا الرقم يبرز التفوق الكبير لرياض محرز على باقي زملائه الآخرين في مانشستر سيتي عندما يتعلق الأمر بدوري أبطال أوروبا، وحتى على باقي نجوم كرة القدم الأوروبية الآخرين، وشارك النجم الجزائري في كل مباريات مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا لحد الآن (6 كأساسي وواحدة كبديل)، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وسجل محرز أفضل حصيلة رقمية له في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما سجل 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، أما النسخة الأفضل له من ناحية التأثير فكانت الموسم ما قبل الماضي عندما قاد مانشستر سيتي إلى الدور النهائي، بعد أن توّهج بشكل استثنائي في مباراتي دور نصف النهائي أمام باريس سانت جيرمان، وسجل 3 أهداف من أصل أربعة سجلها السيتي في مرمى البي أس جي ذهابا وإيابا (الفوز بباريس 1ـ2 والفوز على ملعب الاتحاد بثنائية الدولي الجزائري 2ـ0).